Москва, , 10:03 — REGNUM Суд должен учитывать мнение уважаемых людей. Но решение нужно принимать не на основе их мнения, а в соответствии с законом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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Глава государства отметил, что активная гражданская позиция людей в сегодняшней России имеет большое значение и это хорошо.

«Важно мнению людей, которые имеют вес в обществе. Но судьи выносят решение на основе закона и своего правосознания», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в первый год реализации нацпроектов (2019 год) удалось не всё, что планировалось, но большая часть задач выполнена.

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