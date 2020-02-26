Барнаул, , 09:52 — REGNUM Республике Алтай, где более 70% населения живет на селе, а сельское хозяйство является стратегической отраслью экономики, предстоит сделать многое, чтобы решить накопившиеся в отрасли проблемы: слабую отдачу, низкую эффективность использования значительных средств государственной поддержки и слабый уровень селекционно-племенной работы. Об этом говорилось в ходе совещания с сельхозтоваропроизводителями, которое провёл глава республики Олег Хорохордин. Подробности сообщает сайт регионального правительства.

Прежде всего, новый глава напомнил о необходимости переформатировать проводимую аграрную политику в соответствии с курсом, определенным российским президентом Владимиром Путиным и министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым на Госсовете.

«В первую очередь необходимо развивать сельские территории и ежегодно повышать эффективность сельскохозяйственного производства не менее, чем на 6−7% — как за счет собственных возможностей сельхозтоваропроизводителей, так и за счет средств государственной поддержки», — сказал Олег Хорохордин.

К актуальным проблемами, требующим решения в мясоперерабатывающем комплексе Республики Алтай, участники совещания отнесли необходимость создания откормочных площадок вокруг убойных и перерабатывающих предприятий, недостаток ветеринарных специалистов в селах, отсутствие учебных центров по подготовке кадров в сфере переработки и забоя скота и, как следствие, дефицит кадров в данной отрасли.

По итогам мероприятия Олег Хорохордин поручил региональному министерству финансов предложить варианты организации мер поддержки сельским ветеринарам, чтобы остановить отток кадров. Кроме того, будет рассмотрена возможность дополнительного финансирования на развитие приоритетных сельхозотраслей в 2021—2022 годах.