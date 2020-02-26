Махачкала, , 10:13 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения заместителю руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджабу Усманову, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник взят под стражу до 19 апреля, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе суда.

Напомним, Усманов был задержан 20 февраля. По версии следствия, в октябре 2014 года он фиктивно провел аукцион по передаче в аренду земельного участка, расположенного на побережье Каспийского моря. Его площадь составляет 16 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость оценивается в 2,7 млн рублей.

Чиновник в пользу заинтересованного лица дал указание члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе на соответствующем официальном сайте. Позже подозреваемый подписал протокол подведения итогов аукциона.

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