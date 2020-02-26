26 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Что будет, если на одну и ту же тему все СМИ небольшой страны за несколько суток опубликуют сотни материалов, а она будет оставаться на центральных позициях в течение недели? Если с одной и той же темы начинать новостные блоки по всем телеканалам и ей же заканчивать? Если тревожные уведомления получать на мобильные телефоны, даже если ты не хочешь читать новости, но когда-то имел неосторожность подписаться на рассылки новостного ресурса? А если так по десять раз в день?

Олег Михайлов, , 09:51 — REGNUM Настоящий эксперимент социальной инженерии происходит в эти дни в Литве. Что будет, если на одну и ту же тему все СМИ небольшой страны за несколько суток опубликуют сотни материалов, а она будет оставаться на центральных позициях в течение недели? Если с одной и той же темы начинать новостные блоки по всем телеканалам и ей же заканчивать? Если тревожные уведомления получать на мобильные телефоны, даже если ты не хочешь читать новости, но когда-то имел неосторожность подписаться на рассылки новостного ресурса? А если так по десять раз в день? А если эта тема про опасность, про угрозу, буквально про скорый конец света? Даже если ты не желаешь читать новости, у тебя нет мобильного телефона, радио не работает, газеты не покупаешь из принципа, а телевизор пылится уже несколько лет, то устрашающие заголовки тебя всё равно настигнут на рекламных экранах в общественном транспорте или улицах!

Эдвард Мунк. Крик

В погоне за рейтингами и кликами именно так произошло в эти дни в Литве. СМИ соревнуются, кто опубликует более жуткий заголовок, политики тему грядущего апокалипсиса взяли на вооружение — как не взять, парламентские выборы на носу. Телефоны пищат уведомлениями наперебой. Все страхи, слухи, ужасы в режиме живого времени. Интерактивные карты и отдельные мультимедийные проекты, спецрубрики и «подогретые» красным жирным шрифтом заголовки, прерывание трансляций для срочного заявления. Прямые эфиры брифингов медиков и чиновников от минздрава.

Коронавирус рядом и вот-вот ворвётся в Литву!

Невидимый враг — хуже радиации от незапущенной Белорусской АЭС, которая, судя по литовским СМИ и высказываниям политиков, обязательно рванёт.

Такая бомбардировка не могла не повлиять на психическое состояние общества. Особенно, когда оно уже пуповиной привязано к общелитовскому новостному потоку.

Коронавирус Cdc.gov

Вначале во всех аптеках раскупили одноразовые медицинские маски, хотя они совершенно бесполезны не только от коронавируса, а от любого вируса в принципе: их придумали для заболевших, чтобы они не заразили здоровых, а не для здоровых, чтобы они спаслись от заразы.

В таких одноразовых масках в городах теперь ходит чуть ли не каждый десятый, а ведь это только начало. Хоть бизнес запускай по продаже модельных, индивидуальных, с рисунками да логотипами. Точно дела пойдут — уже сейчас в Литве коробку с 50 единицами, которая в начале февраля стоила 2 евро, продают в интернет-магазинах за 20 евро. Можно и отдельную дамскую линию запустить: оттенков дорогой помады теперь не увидеть, а какой кошмар для тех представительниц, которые «надули» губы у пластических хирургов?!

После масок начали подбираться к продуктам. Полки в магазинах ещё не пустые, но на консервы спрос резко вырос. СМИ нервозно вещают: проникновение вируса неизбежно, а лучший способ переждать «шторм» — не показывать нос на улице. Вот и скупают литовцы на радость производителю консервы тоннами.

За консервами последовали первые косые и недоброжелательные взгляды на любого чихнувшего. В Каунасе на этой неделе на таможенном терминале не стали обслуживать водителя-дальнобойщика, который вернулся из северной Италии. Кашлянул пару раз и всё! Просидел в кабине своего тягача полдня, пока медицинские службы не успокоили таможню, что коронавирусом он заразиться никак не мог.

Ещё ранее на карантин закрыли целую клинику в центре Вильнюса. Туда на беду врачей-частников пришёл провериться ещё один приезжий из Италии. С температурой. Вывозили с сиренами «скорой», а помещения ещё долго дезинфицировали, пока снова не подтвердили, что путешественник банально простудился.

И вот уже появились первые робкие заявления, что смертность от коронавируса даже в Китае не превышает 3%, что лечится новая зараза эффективно даже без подтверждённой вакцины, что в зоне риска в первую очередь глубоко пожилые люди с целым букетом болячек. 80% заболевших и вовсе сами выздоравливают. Об этом заявляют в правительстве той же Италии. И вообще: в Литве гораздо больше проблем с онкологией, туберкулёзом, да нашествием клещей, которые этой тёплой зимой не впали в спячку и уж точно дадут жару в этом году. Почище любого коронавируса.

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СМИ это неинтересно. Меньше кликов, меньше хайпа, а общество нужно разжигать. И совсем неудивительно, если в скором будущем, когда в Литве первый случай коронавируса действительно будет подтверждён, около больницы начнут стихийно воздвигать баррикады из горящих покрышек, а «скорые» забрасывать камнями. В одной близкой стране так уже случилось. Это неизбежный побочный эффект такой социальной инженерии, который, кроме прочего, ещё и наглядно демонстрирует, насколько литовское общество стало управляемым.

Этот психоз — правило только для Литвы? Лучше даже не проверять. Россию от психоза пока спасает в том числе и сложный медийный ландшафт. К счастью, достаточно много игроков. Но и российское общество не застраховано, если СМИ разом решат, что время нагнетать.