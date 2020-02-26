Москва, , 09:48 — REGNUM Большинство граждан России (64%) уверены, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься (среди людей 18−24 лет — 73%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В первую очередь, чтобы не заразиться, нужно мыть руки (37%), избегать массового скопления людей (32%), носить маску (23%), отменить поездки в Китай и в другие страны (11%).

По мнению 67% респондентов, медицинские и эпидемиологические службы России смогут защитить население страны от распространения коронавируса. Не уверены в этом 17%.

В опросе 8 февраля 2020 года приняли участие 1600 граждан РФ старще 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%

Как сообщало ИА REGNUM, 99% жителей России знают о вспышке коронавируса в Китае. Опасаются заболеть коронавирусом COVID-19 52% граждан.

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