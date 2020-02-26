Кириши, Ленинградская область, , 09:51 — REGNUM В Ленинградской области перед судом предстанут члены организованной группы, которые похитили несколько тонн мазута на сумму более 30 миллионов рублей.

Как сообщает 26 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, следователи Главного следственного управления ГУ МВД завершили расследование уголовного дела в отношении 15 злоумышленников, в возрасте от 33 до 60 лет, обвиняемых в краже мазута с нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши (принадлежит компании «Сургутнефтегаз»).

По версии следствия, злоумышленники с января по апрель 2018 года похищали с территории завода топочный мазут. В организованную преступную группу входили работники завода, являющиеся товарными операторами цеха.

При взвешивании грузовых автомобилей с отгруженным мазутом при помощи специальной программы, заранее созданной и установленной на рабочий компьютер, они занижали вес автомобиля с находящимся в цистерне грузом. В момент взвешивания фактически и происходило хищение нефтепродуктов на 20 тонн.

Затем злоумышленники выдавали водителям товарные накладные с умышленно заниженными данными о количестве отпущенного с завода мазута. После чего остальные члены группы, которые также являлись сотрудниками, но уже организации, занимающейся реализацией нефтепродуктов, сбывали мазут с учетом новых транспортных накладных.

«Таким образом, обвиняемые причинили материальный ущерб на сумму более 30 миллионов рублей, а с нефтеперерабатывающего завода, похищено около 3 тысяч тонн нефтепродукта», — говорится в сообщении полиции.

В настоящий момент злоумышленники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ («Кража, организованной группой, в особо крупном размере»).

Материалы уголовного дела направлены в Киришский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу. До завершения судебного процесса все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

Отметим, что вменяемой злоумышленникам статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.