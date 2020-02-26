Уфа, , 09:46 — REGNUM Еще одну ледовую переправу закроют в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бирского района.

По сообщению пресс-службы ведомства, переправа через реку Белая в Бирске будет закрыта с 10:00 часов 27 февраля текущего года из-за уменьшения толщины льда.

Чиновники предупреждают граждан о том, что ни в коем случае нельзя выезжать на лёд на автомашинах и переходить по льду пешком.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 25 февраля по той же причине была закрыта переправа в Караидельском районе Башкирии в селе Караидель.

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