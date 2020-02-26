Пекин, , 09:43 — REGNUM Полиция Китая раскрыла 22 тыс. уголовных дел, связанных с новым коронавирусом (COVID-19), сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Как отметили в Министерстве общественной безопасности КНР, всего 4620 подозреваемых было задержано. Полиция раскрыла 688 случаев, связанных с продажей поддельных защитных средств, задержав более 1650 подозреваемых в этом и изъяв 31 млн поддельных лицевых масок.

Всего 49 офицеров полиции по всей стране пожертвовали своими жизнями во время исполнения своих служебных обязательств при борьбе с эпидемией нового коронавируса, отметил замминистра общественной безопасности КНР Ду Ханвэй.