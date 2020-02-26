Сеул, , 09:46 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, шесть туш животных были обнаружены в уезде Хвачхон провинции Канвондо и уезде Ёнчхон провинции Кёнгидо.

В настоящее время число случаев заражения диких животных данным вирусом увеличилось до двухсот шестьдесят трех.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.