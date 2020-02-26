Мадрид, , 09:40 — REGNUM В автономном сообществе Мадрид появился первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом 26 февраля сообщается на официальной странице министерства здравоохранения Испании в Twitter.

«Активирован протокол в связи с коронавирусом в автономном сообществе Мадрид после того, как у человека был получен положительный результат анализа», — говорится в сообщении испанского минздрава.

Отмечается, что вирус был обнаружен у 24-летнего молодого человека, который накануне посетил Италию. Он обратился к медикам сразу же после появления первых симптомов. После этого врачи приехали к нему домой и взяли необходимые анализы. На данный момент больной изолирован дома.

Таким образом, общее число заразившихся в Испании достигло семи человек.

Напомним, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, практически все жители РФ (99%) знают об эпидемии коронавируса COVID-19 в КНР. При этом опасаются заболеть им только 52% граждан.

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