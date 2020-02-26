Москва, , 09:35 — REGNUM Непрозрачность суда в Гааге — уже не новость. Важнее порассуждать о том, во что превратились международные суды, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя анонимное выступление свидетелей по делу MH17.

«Почему и как международные суды стали частью конкурентной экономической борьбы в мире и отказались от целей, для которых они были созданы.

Справедливость, защита общечеловеческих ценностей, независимость от правительств. Где всё это?

Мы переживаем период реформации всех регуляторов в мире, в том числе и международного трибунала, который скрывает свидетелей, маскируя свою беспомощность и ангажированность», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, голландская новостная телепередача Nieuwsuur информировала, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.

Читайте также: 13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur