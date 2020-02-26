Москва, 26 февраля 2020, 09:35 — REGNUM Непрозрачность суда в Гааге — уже не новость. Важнее порассуждать о том, во что превратились международные суды, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя анонимное выступление свидетелей по делу MH17.
Как сообщало ИА REGNUM, голландская новостная телепередача Nieuwsuur информировала, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.
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