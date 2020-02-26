Вильнюс, , 09:32 — REGNUM Термовизоры в аэропортах, проверки на сухопутных границах и дорогах, принудительная изоляция — это только часть мер, которые Литве необходимо принять во избежание распространения коронавируса, считает глава вильнюсского отделения национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

Об этом она рассказала во время прямого видеоэфира на портале 15min.lt. «Никто не может опровергнуть, что человек, заражённый COVID-19, может в любой день прибыть в Литву. Поэтому мы и готовимся к тому, а что будет, если будет», — сказала Лингене.

По её словам, пока что Литва, до появления первого случая, демонстрирует решительность в подготовке, в профилактических работах по недопущению распространения вируса, однако неиспользованных средств, по её словам, ещё целый арсенал. Например, принудительный карантин, контроль на сухопутных КПП или временное возвращение границ с другими странами ЕС — Латвией и Польшей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве считают, что коронавирус неизбежно проникнет в страну в течение ближайших двух недель.