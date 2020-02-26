Сухум, , 09:34 — REGNUM Набор призывников в абхазскую армию по итогам осенней призывной кампании был в существенной степени не выполнен. Об этом 25 февраля сообщает Аbhazia-news со ссылкой на военного комиссара Абхазии Беслана Тарбу.

Как рассказал Тарба, в армию удалось призвать только 65,5% от планируемого количества. Многие не подошли по состоянию здоровья. Военком отметил, что чаще в армию идут парни из абхазских сел, чем из городов. По его мнению, у сельских жителей больше патриотизма.

Патриотизм, по мнению Тарбы, у молодых людей отсутствует из-за того, что нет идеологии и пропаганды. Но он надеется на исправление ситуации с призывом, так как скоро Россия должна выделить деньги, и в Абхазии будет проведена модернизация армии, а военнослужащие получат больше льгот.