Ставрополь, , 10:08 — REGNUM Три человека пострадали на Ставрополье из-за штормового ветра, который обрушился на регион 25 февраля. Медицинская помощь понадобилась двум жителям Пятигорска и одному жителю Буденновска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края по итогам совещания, посвященного оценке и ликвидации последствий непогоды.

Напомним, накануне в Ставропольском крае бушевала стихия — порывы ветра достигали 30 метров в секунду, в связи с чем было объявлено экстренное предупреждение. На разных территориях оказались повреждены жилые дома и социальные объекты, предварительный ущерб от стихии оценивается в 60 млн рублей.

«Вследствие сильных порывов ветра медицинскую помощь потребовалось оказать двум людям в Пятигорске и одному человеку в Буденновске. Угрозы жизни нет», — сказано в сообщении.

Наиболее сильный удар стихии пришелся на Буденновский район, Советский и Нефтекумский городские округа. Здесь в общей сложности пострадали до сотни жилых домов, в их числе есть и многоквартирные. Стихия также нанесла ущерб учреждениям образования и здравоохранения, домам культуры и спортивным объектам.

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