Страсбург, Франция, , 09:18 — REGNUM Страсбург вводит в эксплуатацию первые электрические автобусы на линии H, которая пересекает город, от станции SNCF до Европейского парламента, передает BFM TV.

Известно, что эти бесшумные транспортные средства вмещают 95 пассажиров. Батареи, размещенные на крыше, рассчитаны на 200 км и заряжаются ночью в автобусном депо.

Страсбург хочет перейти на «чистый» транспорт к 2025 году.

«Наша цель к 2025 году — попытаться выполнить заказ на все 100%. Мы движемся к этой цели», — заявил Ален Фонтанел, глава Страсбургской транспортной компании.

Напомним, что каждый электрический автобус стоит более 300 тыс. евро, что значительно дороже, чем автобус с двигателем внутреннего сгорания.