Адехе, , 09:17 — REGNUM Минимум трое туристов из Литвы оказались постояльцами отеля H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе, который закрыт на карантин из-за выявления у одного из отдыхающих коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля. По данным МИД Литвы, все они прибыли на отдых из Великобритании.

Со всеми поддерживается постоянная связь, подчёркивает внешнеполитическое ведомство Литвы.

Ранее МИД Литвы призвал граждан страны воздержаться от поездок в находящийся в южной части острова Тенерифе город Адехе и его окрестности. В зоне карантина в отеле находится порядка тысячи постояльцев.

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