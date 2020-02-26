Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, 26 февраля 2020, 09:13 — REGNUM Национальная полиция Полтавской области опровергла своё сообщение об аресте участников беспорядков в посёлке новые Санжары. Заявление пресс-службы было опубликовано 25 февраля.
В данный момент пяти лицам предъявлено подозрение.
Напомним, в Новых Санжарах произошли беспорядки в связи с тем, что в местный санаторий привезли граждан Украины и других стран, которых эвакуировали из Китая.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в толпе, устроившей беспорядки, находились профессиональные подстрекатели, которые не были жителями Новых Санжар.
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