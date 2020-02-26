Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 09:13 — REGNUM Национальная полиция Полтавской области опровергла своё сообщение об аресте участников беспорядков в посёлке новые Санжары. Заявление пресс-службы было опубликовано 25 февраля.

В данный момент пяти лицам предъявлено подозрение.

«Сейчас в Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам вида меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства», — сказано в сообщении.

Напомним, в Новых Санжарах произошли беспорядки в связи с тем, что в местный санаторий привезли граждан Украины и других стран, которых эвакуировали из Китая.

Читайте также: На Украине эвакуированных из Уханя встретили камнями и горящими покрышками

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в толпе, устроившей беспорядки, находились профессиональные подстрекатели, которые не были жителями Новых Санжар.

Читайте также: Данилов о протестах: в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели