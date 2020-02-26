Кемерово, , 09:03 — REGNUM Главное управление МВД России по Кемеровской области сообщило жителям региона о временной приостановке приёма документов, оформления и выдачи приглашений на въезд в Россию гражданам Китая.

«В рамках исполнения распоряжения правительства РФ от 31 января 2020 года подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановлен приём документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китайской Народной Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

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