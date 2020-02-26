Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Четыре человека с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 находятся под наблюдением врачей в Тбилиси. Об этом журналистам сообщил генеральный директор научного практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

Он рассказал, что всего за 24 и 25 февраля в больницу обратилось девять человек с подозрительными симптомами. Двое из обратившихся были гражданами Ирана, а остальные — жители Грузии, которые посещали Италию и Иран.

Церцвадзе сообщил, что пятерых уже проверили на заболевание коронавирусом, и опасения не подтвердились. А четверо остальных обратились 25 февраля ближе к вечеру, и по ним результаты исследований пока не готовы. Директор центра отметил, что у одного из них наблюдается повышенная температура, а остальные чувствуют себя нормально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус подозревали у девушки, прибывшей в Кутаиси из Милана. 25 февраля оказалось, что она заболела «свиным гриппом».