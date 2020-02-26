Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM В Екатеринбурге зафиксировали рост отказов от туристических туров в Италию. Об этом сообщает «Новый день».

Как сообщили изданию в компании «Европорт», пока о массовом процессе говорить не приходится. Туристы отказываются от ближайших дат заездов.

«Отказы от забронированных заказов носят единичный характер», — сказал коммерческий директор компании Антон Потапов.

Невзирая на рекомендацию посольства России в Италии воздержаться от поездок в северные регионы страны из-за вспышки коронавируса, туроператорам даже поступают новые запросы на туры в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор подтвердил вспышку заболеваемости коронавирусом в Италии. Число заболевших COVID-19 составляет 283 человека.

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