Нур-Султан, , 08:53 — REGNUM Досудебное расследование в связи с исчезновения бизнесмена в Кызыл-Ординской области переквалифицировано на ч. 1, ст. 99 УК Казахстана («Убийство»), сообщили 25 февраля в пресс-службе областной прокуратуры.

Заявление на пропажу предпринимателя Тынымбая Баженова поступило в полицию 15 февраля. В рамках расследования прокуратура и департамент полиции Кызыл-Ординской области провели специальное заседание.

Напомним, 17 февраля к поиску пропавшего бизнесмена подключились силы департамента по чрезвычайным ситуациям. Спасатели организовали поиски на реке Сырдарье. Тынымбая Баженова исчез при невыясненных обстоятельствах во время прогулки на набережной Сырдарьи, где его зафиксировали камеры видеонаблюдения.