Якутск, , 08:54 — REGNUM Для жителей Якутии новогодние праздники не закончились — 28 февраля в республике отметят буддистский Новый год.

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Российские буддисты отмечают Новый год Сагаалган — в переводе с монгольского «белый месяц».

Новый год отметят в Доме дружбы народов. Праздник устраивают активисты бурятской общины. На этот раз гостьей вечера будет композитор, певица Сэсэг Бадмаева из Бурятии. Также выступят детские творческие коллективы, пишет «Якутия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, возле буддистского центра во Владивостоке на Орлиной сопке установили статую Будды.