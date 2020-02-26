Новосибирск, , 08:48 — REGNUM Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о хищении руководителем строительной компании Сергеем К. более 480 млн рублей средств дольщиков, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Мужчина признан виновным в «мошенничестве, сопряжённом с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере»), в «причинении имущественного ущерба собственнику путём обмана, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб») и в «легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».Установлено, что генеральный директор стройкомпании «СКИМС» с декабря 2007 года по февраль 2014 года заключал договоры участия в долевом строительстве двух многоквартирных жилых домов в Новосибирске. Но исполнять обязательства не собирался. Таким образом, он присвоил более 480 млн рублей 175 дольщиков. С 2008 года по 2014 год он сумел легализовать 15 млн рублей дольщиков. Кроме того, с 2010 год по 2012 год не заплатил порядной организации за предоставленный под дома земельный участок. Ущерб составил почти 7,8 млн рублей. Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.