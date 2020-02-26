Москва, , 08:48 — REGNUM Жюри музыкального конкурса Евровидения-2018 могло «отомстить» Украине за скандал с Россией. Такое мнение в интервью «Люкс ФМ» высказал народный артист Украины Андрей Данилко.

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Певец, больше известный в своих амплуа как Верка Сердючка, напомнил, что в 2018 году на Евровидение Украину представлял исполнитель Melovin, который в финале занял 17 место. По итогам голосования зрителей он набрал 119 баллов, при этом жюри оценило его выступление на 11 баллов. Почему было принятое такое решение со стороны судей конкурса, доподлинно не известно, подчеркнул Данилко.

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«По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке, — рассказал украинский артист. — Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим».

По словам Данилко, «был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Россия не стала принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Киеве из-за дискриминации российской участницы со стороны украинских властей. Служба безопасности Украины (СБУ) отказалась пускать российскую участница конкурса Юлию Самойлову на Украину, так как она выступала в Крыму в 2015 году.

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