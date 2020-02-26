Вильнюс, , 08:45 — REGNUM Добровольцы Красного креста, которые осуществляли профилактические работы по предотвращению распространения коронавируса в аэропорту Вильнюса, прекратили свою работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля. Работы прекращены из-за недостаточной защиты самих добровольцев.

Предупреждение волонтёрам о том, что общаясь с прибывающими пассажирами из зон, где зафиксированы вспышки коронавируса, они сами в первую очередь подвержены риску заразиться, вынесло самоуправления Вильнюса. Это подтвердил и руководитель городской администрации литовской столицы Повилас Подерскис, однако он не стал уточнять, каких именно мер защиты не хватает.

Отметим, что ещё 25 февраля представительница литовского Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене объявила о поиске добровольцев для профилактики предотвращения попадания в страну коронавируса. По её словам, для эффективной работы в целом по стране не хватает порядка 50 волонтёров.

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