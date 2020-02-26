Тбилиси, , 08:59 — REGNUM Более 300 граждан Ирана покинули Грузию 25 февраля после введения ограничения на авиасообщения между странами из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, в связи с прекращением авиарейсов между Ираном и Грузией иранским гражданам обеспечили возвращение на родину. Чтобы их забрать прибыли самолеты с пустыми бортами. Сообщается, что будет совершено еще несколько аналогичных рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля власти Грузии ввели временные ограничения на авиасообщение с Ираном, так как в ближневосточной стране было зафиксировано распространение коронавируса. Ряд мер безопасности введен и на сухопутной границе между странами.

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