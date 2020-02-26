Москва, , 08:40 — REGNUM Власти России и мобильные операторы договорились о выдаче ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне бесплатных кнопочных телефонов. Об этом 26 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на близкий к Минкомсвязи источник.

Отмечается, что услуги связи для ветеранов будут бесплатными. На мобильные устройства, предположительно, будет выделено до 50 млн рублей, а на услуги связи — до 80 млн рублей ежегодно.

Компании уже поддержали идею проведения такой акции, сообщили изданию представители сотовых операторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны единовременной выплате в размере 75 тыс. рублей в связи с 75-й годовщиной Победы.

Выплата будет произведена в период с апреля по май 2020 года. Её получат граждане, проживающие на территории РФ, Литвы, Латвии и Эстонии.

Выплату получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих, которые погибли в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников войны и инвалидов.

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