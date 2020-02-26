село Алыгджер, , 08:40 — REGNUM В труднодоступное село Приангарья Алыгджер, десятки жителей которого летом 2019 года пострадали в результате мощнейшего наводнения, направлен целый арсенал строительной техники. Чтобы построить жильё для 137 семей, передвигаться ей приходится по крутым скалистым горам.

Как сообщает официальный сайт Иркутской области со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя губернатора региона Владимира Дорофеева, по две единицы бульдозеров и экскаваторов, погрузчик, топливозаправщик и другие спецмашины прошли пока только 120 километров из необходимых 250.

«Надо подчеркнуть, что такой переход осуществляется впервые», — подчеркнул чиновник.

Также, по словам Дорофеева, по замерзшей реке в Алыгджер завезены емкости для топлива, его общий объем к середине марта, составит около 400 кубометров. Дома для пострадавших будут строить из местных лесоматериалов, компания — подрядчик уже выполнила 32 рейса для их заготовки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение коснулось более 45 тысяч жителей Иркутской области. Жители Алыгджера, несмотря на наличие жилищных сертификатов, не хотят получать жильё в другом месте, они хотели бы остаться жить в своём отдалённом, но родном селе.

Напомним, Алыгджер («Широкая долина» — тофаларск.) — село в Нижнеудинском районе Иркутской области, у реки Уда, в 93 км от районного центра. Столица тофалар России. Относится к Тофаларскому муниципальному образованию. Этот населённый пункт с населением в несколько сотен человек стоит словно на дне кастрюли — его со всех сторон окружают крутые скалистые горы, только одна из которых имеет собственное название — над поселком гордо высится гора Пионерская.

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