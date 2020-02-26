Амстердам, , 08:39 — REGNUM Первый временный центр по приёму беженцев откроется в г. Леуварден. Об этом 25 февраля сообщил Центральный Орган по приёму беженцев, после того как местные власти приняли соответствующее решение. Беженцы будут размещены в комплексе WTC Expo, предназначенным для промышленных выставок и увеселительных мероприятий. Необходимость во временном центре возникла в связи с тем, что регулярные центры приёма беженцев переполнены.

Представитель Центрального Органа по приёму беженцев сообщил новостного сайта NU. nl, что городские власти проинформировали проживающих по соседству с WTC Expo жителей.

Предполагается, что первые беженцы прибудут в Леуварден 18 марта. Беженцы смогут находится здесь не позднее 1 октября. В общей сложности в WTC Expo предполагается разместить от 500 до 600 беженцев.

Центральный Орган по приёму беженцев с конца 2019 г. срочно ищет места для новых центров приёма беженцев. Однако переговоры с провинциальными и муниципальными властями идут достаточно туго. Поэтому сейчас подготавливается 1.800 временных мест.

Кроме того, в 2020 и 2012 гг. истекают контракты аренды помещений под центры приёма беженцев в десяти общинах. В то время как в Центральном Органе по приёму беженцев хотели бы продлить эти контракты, не все общины согласны на продление.

Центры приёма беженцев в Нидерландах переполнены по трём причинам: несколько больший, чем ожидалось, приток беженцев, длительность процедуры рассмотрения просьбы о предоставлении убежища, а также нехватка квартир для беженцев, получивших убежище.