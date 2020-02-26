Москва, , 08:47 — REGNUM Более 260 тысяч жителей Москвы получили доступ к электронным медицинским картам. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

С 14 января 2020 года система электронных медкарт работала в тестовом режиме. С тех пор более 260 тысяч жителей Москвы самостоятельно оформили электронную карту.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что недавно также родителям был открыт доступ к прививочным картам их детей. Более 1,9 миллионов оцифрованных прививочных карт детей доступны онлайн.

В электронной медицинской карте пациент может увидеть все замечания врача и историю болезни. Кроме того, вскоре появится возможность самостоятельно загружать результаты исследований, сделанных в частном порядке.

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