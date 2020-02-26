Хабаровск, , 08:37 — REGNUM В Хабаровске более, чем на 9% превышен порог по ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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С 17 по 23 февраля к врачам с жалобами на простуду обратились 12 863 человека. В целом по краю эпидпорог по ОРВИ не превышен. Но в столице региона показатели выше нормы.

В Хабаровске пациентов с симптомами простудных заболеваний выявлено 5864 человека, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 1,7%. В целом эпидпорог в городе превышен на 9,6%. Болеют в основном дети 7−14 лет.

В регионе с начала эпидсезона зарегистрировано 23 случая гриппа и 315 фактов пневмоний.

Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается на Колыме.