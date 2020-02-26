Москва, , 08:41 — REGNUM Родители школьников, оскорбивших учителей, должны быть наказаны штрафом, считают в Общероссийском профсоюзе педагогов. В профсоюзе разработали соответствующий законопроект, пишут 26 февраля «Известия».

За оскорбление учителей предлагают ввести штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей, при нападении на учителя он вырастет до 5 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц унижение чести и достоинства педагогического работника обернётся штрафом от 100 до 150 тыс. рублей.

Документ предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях. Предложено также ввести уголовную ответственность за нанесение побоев и насилие в отношении учителей.

Представители педагогического сообщества отмечают, что реально работающих механизмов для зашиты педагогов сегодня нет. Однако в отношении инициативы возникают вопросы: кто будет выносить решение о штрафе и куда пойдут собранные деньги.

Законопроект уже начали рассматривать в комитете Госдумы по образованию и науке.