Пермь, , 08:33 — REGNUM В Пермском крае минприроды проверило 11 потенциально опасных гидротехнических сооружений (ГТС) прудов и защитных дамб. Об этом проинформировал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Килейко на Совете глав муниципальных образований, где обсуждалась тема весеннего паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По словам главы ведомства, в регионе отмечено неполное исполнение решений противопаводковой рабочей группы по ГТС прудов в деревне Луговая Нытвенского городского округа и в селе Уинское. В адрес собственников ГТС дважды звучали требования обеспечить аттестацию ответственных за эксплуатацию сооружений и провести преддекларационное обследование сооружений. Однако эти указания до сих остаются неисполненными.

Кроме того, есть замечания к содержанию защитных дамб Кунгура. Контроль за техсостоянием дамб не ведется.

Напомним, в 2020 году на проведение противопаводковых мероприятий в регионе выделяют более 729 млн рублей. В феврале 2020 года на реках региона отмена высокая водность, что может отразиться на паводке.

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