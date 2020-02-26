Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM Казахстан закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» в связи с распространением коронавируса, сообщает 26 февраля издание Tengrinews. kz со ссылкой на главного санитарного врача республики Жандарбека Бекшина.

«Хоргос» сейчас закрыт в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции до особого распоряжения», — сказал Бекшин. По его словам, сроки открытия центра пока неизвестны.

Главный санврач уточнил, что на МЦПС «Хоргос» необходимо провести ремонт оборудования и тепловизоров, которые используются для проверки граждан на наличие инфекции.

По данным акимата (администрации) Алма-Атинской области, с казахстанской стороны в МЦПС «Хоргос» ежедневно прибывают около 3 тыс. человек, с китайской — 5 тыс.

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