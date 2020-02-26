Петропавловск-Камчатский, , 08:29 — REGNUM Главную икону Военно-морского флота России «Святой апостол Андрей Первозванный», доставленную 25 февраля в Петропавловск-Камчатский из Владивостока самолётом Ил-18 морской авиации Тихоокеанского флота, торжественно встретили на Камчатке. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В кафедральном соборе Троицы Живоначальной, где была выставлена святыня, уже прошла первая служба, на которой присутствовали более ста военнослужащих.

Икона пробудет в Петропавловске-Камчатском неделю, после чего её перевезут в Вилючинск, где базируются подводные силы Тихоокеанского флота. Во Владивосток святыню ВМФ возвратят 11 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, главная икона ВМФ России «Святой апостол Андрей Первозванный» была доставлена во Владивосток из Североморска самолётом военно-транспортной авиации 15 февраля. После приземления самолёта в аэропорту «Кневичи», икона в сопровождении военной автоинспекции была перевезена в Покровский собор Владивостока.

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