Новосибирск, , 08:28 — REGNUM Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

«Я скорблю вместе с родными и близкими, с россиянами — это невосполнимая утрата для всей страны! Из жизни ушёл истинный патриот нашей Родины, фронтовик, орденоносец, человек-легенда, сибиряк. В памяти навсегда останется его героический облик, боевой характер, неравнодушное отношение к судьбе Отечества! — отметил Локоть. — За плечами Дмитрия Тимофеевича — самая страшная война в истории человечества: с 17 лет он на фронте, в боях с фашистами дважды был ранен, в 1942—1945 годах командовал стрелковым взводом, затем ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождал Прибалтику. (…) Тяжёлые испытания выпали на долю Дмитрия Тимофеевича в 90-е годы, и он с честью их преодолел! Стоически перенося удары судьбы, он до последнего оставался благородным, незаурядным, одарённым во всех отношениях человеком, верящим в светлое будущее своей страны. Низко склоняю голову и скорблю о Солдате и Патриоте! Светлая память!»