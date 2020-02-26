Самара, , 08:53 — REGNUM В Самаре бывшего сотрудника сотовой компании обвиняют в неправомерном доступе к данным абонентов и нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры по Самарской области.

По версии следствия, сотрудник компании по продаже сим-карт незаконно вошел в систему для обслуживания клиентов. При этом он использовал учетную запись и пароль своего коллеги. Полученный пароль от личного кабинета он передал бывшему коллеге, который получил сведения о входящих и исходящих звонках клиентки сотовой компании.

Правоохранители считают, что полученные данные впоследствии экс-сотрудник компании передал за две тысячи рублей третьему лицу. Эту же схему, по версии следствия, обвиняемые применили при получении данных еще одного абонента компании. Полученную информацию предполагалось продать за 11 тысяч рублей.

По данным фактам в отношении двух лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 138 УК и ст. 272 УК РФ.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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