Пермь, , 08:20 — REGNUM В Пермском крае на проведение противопаводковых мероприятий в 2020 году выделяют 729,3 млн рублей. Кроме того, в материальном резерве (на покупку продовольствия, вещей первой необходимости) предусмотрено 270,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По данным Пермского гидрометцентра, в феврале 2020 года наблюдается высокая водность большинства рек края, что скажется на паводке.

Тема весеннего половодья обсуждалась на Совете глав муниципальных образований. Врио губернатора Дмитрий Махонин призвал чиновников начать активную подготовку к безаварийному прохождению паводка.

Стоит отметить, в 2019 году во время весеннего паводка подтопленными оказались 294 придомовых территории и четыре жилых дома. Вторая волна паводка накрыла регион в летне-осенний период. Из-за аномальных дождей подтоплению подверглись 309 придомовых территорий и 72 дома.

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