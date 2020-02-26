Тюмень, , 08:19 — REGNUM В Тюмени на Цветном бульваре устанавливают новое колесо обозрение высотой 52 метра. Прежний, 37-метровый аттракцион отправится в один из городов России, сообщает телекомпания «Тюменская служба новостей».

Начались установочные работы. Старое колесо продолжит действовать до возведения более высокого аттракциона, который сравним с высотой 19-этажного дома.

Прежнее колесо обозрения было установлено в декабре 2017 года, его высоту сравнивали с 13-этажной высоткой. Прокатиться на нём можно в любое время года. Зимой работает обогреватель, а летом — кондиционер.