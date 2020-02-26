Ульяновск, , 08:16 — REGNUM В Ульяновской области свыше 600 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий прошли диспансеризацию. Обследование данной категории людей планируется завершить в феврале, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Диспансеризация началась в ноябре 2019 года. За это время в региональном клиническом госпитале ветеранов войн диспансеризацию прошли 608 ветеранов из 614. Оставшихся ветеранов обследуют до конца февраля.

Отмечается, что диспансеризация ветеранов преимущественно проводится на дому. Созданы мобильные врачебные бригады, в состав которых входят терапевты, врачи общей практики, хирурги, оториноларингологи, офтальмологи и неврологи. У ветеранов на дому проводят забор крови, ЭКГ, УЗИ. На основе полученных лабораторных исследований назначаются оздоровительные мероприятия — в частности, санаторно-курортное лечение, индивидуальные программы реабилитации, стационарное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 мая 2019 года в Ульяновской области проживали более 14 тыс. ветеранов, в том числе 437 инвалидов и участников войны, 88 солдатов последнего военного призыва, 77 жителей блокадного Ленинграда и участников обороны, 117 несовершеннолетних узников фашизма, свыше 10,2 тыс. тружеников тыла, более 3 тыс. вдов.