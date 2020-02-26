Бутка, 26 февраля 2020, 08:14 — REGNUM В свердловском селе Бутка воспитанники пострадавшей от пожара школы-интерната уже доставлены к законным представителям и родителям и находятся дома. Об этом сообщает областное министерство образования и молодёжной политики.
Сейчас обучение налажено дистанционно. Педагоги удалённо сопровождают каждого ребёнка.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник ночью 26 февраля. 29 детей, а также двое взрослых, эвакуировались. Пострадавших нет. Причина ЧП выясняется.
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