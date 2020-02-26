Эрбиль, Ирак, , 08:16 — REGNUM Власти Иракского Курдистана приняли решение закрыть на карантин учебные заведения в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 25 февраля сообщает Kurdistan.ru.

В период с 27 февраля по 24 марта будут закрыты детские сады и школы, что касается высших учебных заведений, то их работа прекратится с 29 февраля и будет также приостановлена до 24 марта.

Как передавало ИА REGNUM, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор от инфекции скончались свыше 2 тыс. 700 человек, число заразившихся составило около 80 тыс.

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