Новосибирск, , 08:08 — REGNUM В Новосибирской области за неделю с 17 по 23 февраля за медицинской помощью по поводу заболеваемости ОРВИ и гриппом обратились 22 814 человек, темп прироста составил — 0,4%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, рост заболеваемости произошёл преимущественно за счёт взрослого населения и детей с 7 до 14 лет, 15 лет и старше.

«В связи с превышением эпидемического порога по гриппу и ОРВИ главным государственным санитарным врачом по Новосибирской области издано постановление «О введении ограничительных мероприятий в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли, транспорта, культурно — досуговых организациях», в адрес министерства здравоохранения, министерства образования, науки и инновационной политики, министерству социального развития, министерству транспорта Новосибирской области, главам администраций районов города Новосибирска и районов области, руководителям предприятий направлены предложения о введении дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий», — отмечает Роспотребнадзор.

Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ полностью приостановлена деятельность четырёх малокомплектных школ и пяти детских дошкольных организации, частично приостановлена деятельность 42 школ и 97 дошкольных образовательных учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области из-за вспышки ОРВИ частично приостановлена работа почти 200 детских садов и школ, 18 образовательных учреждений закрыты полностью.

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