Кунгур, Пермский край, , 08:08 — REGNUM В Пермском крае прекратила работу ледовая переправа в Кунгурском районе через реку Сылва вблизи села Троица (село Троица — посёлок Ильича), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Причиной закрытия переправы через реку стали погодные условия. На территории Прикамья оттепель. Переправа предназначалась для движения транспорта грузоподъёмностью до трех тонн.

Теперь водители должны пользоваться дорогой через Кунгур и переправой через реку Сылва вблизи села Насадка (село Насадка — деревня Мостовая).

Добавим, в настоящее время в Пермском крае действует десять ледовых переправ.