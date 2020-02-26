Токио, , 07:56 — REGNUM Правительство Японии намерено попросить организаторов крупных спортивных и культурных мероприятий отменить их или перенести на две недели, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ на собрании правительства, сообщает Kyodo.

Сообщается, что массовые мероприятия предлагается перенести из-за возможной угрозы распространения коронавируса нового типа. По словам Абэ, две недели, на которые предложен перенос, необходимы стране, чтобы взять под контроль ситуацию с заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские власти приняли решение закрыть на карантин все школы в префектуре Хоккайдо из-за опасности распространения Covid-19. Отмечалось, что под карантин попадут около 1,6 тысяч образовательных учреждений.

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