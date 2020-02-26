Токио, , 07:49 — REGNUM Решение о том, что муниципальные школы Токио должны сдвинуть время работы, сократить часть мероприятий и проработать вопрос раннего ухода на каникулы, приняли власти японской столицы, 26 февраля заявила губернатор Токио Коикэ Юрико на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Она отметила, что ближайшие две недели очень важны для противодействия инфекции. Губернатор рассказала, что занятия школьников будут начинаться в более позднее время, а выпускные балы и иные мероприятия, которые школы проводят в марте по случаю окончания учебного года, будут минимизированы.

Кроме того, Юрико объявила, что в случае, если хотя бы один ученик или учитель заболеют коронавирусом, то занятия в их учебном заведении будут прекращаться на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, власти японской префектуры Хоккайдо намерены закрыть на карантин все школы региона из-за угрозы COVID-19.

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