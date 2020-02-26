Кызыл, , 07:27 — REGNUM Решение принудительно поместить жителя Тувы, вернувшегося с острова Бали с непрекращающимся кашлем и симптомами ОРВИ, принял суд, 26 февраля сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Мужчина возвращался с отдыха на родину через Гонконг и Пекин. Он был помещен под наблюдение медиков на 14 дней, но когда у него взяли анализы на коронавирус, покинул больницу, не дожидаясь результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля с отрицательным результатом на коронавирус из Клинической инфекционной больницы им. Боткина была выписана петербурженка Алла Ильина, которую суд поместил в медучреждение принудительно после ее побега от медиков 7 февраля.

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