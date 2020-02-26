Москва, 26 февраля 2020, 07:23 — REGNUM В среду, 26 февраля, в Москве будет облачно, дождь, мокрый снег, утром местами гололедица. Температура воздуха +1… +3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 27 февраля в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами гололедица, −1… +1 °С.
Ветер юго-западный, южный (ночью — юго-восточный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 732 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале 0… +5 °С днём и −3… +2 °С ночью.
В четверг, 27 февраля, днём в столице ожидается +2… +4 °С. По области 0… +5 °С. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °С.