Село Онгудай, Алтай, , 07:21 — REGNUM Анонсы фестиваля Khan Altay в Горном Алтае появились на интернет-сайтах и в социальных сетях без согласований и официальных подтверждений со стороны Республики Алтай. Об этом сказано в заявлении главы региона Олега Хорохордина, которое цитируют «Новости Горного Алтая».

Более того, губернатор утверждает, что такого мероприятия, как «Хан Алтай» в планах на 2020 год «не было, нет и не будет». Организаторам нашумевшего фестиваля Олег Хорохордин посоветовал не торопить события и воздержаться от каких-либо выводов по поводу развития туризма в республике.

Напомним, ранее в интернете появилась петиция против проведения летом 2020 года фестиваля Khan Altay в Горном Алтае. Как поясняют её авторы, место, выбранное для его проведения московской фирмой Space of Joy Community (напротив слияния рек Аккем и Катунь), является священным для местных жителей. К тому же на другом берегу реки начинается территория природного парка «Белуха». В этих местах обитает множество диких животных, у которых в конце июня появляется потомство. Поэтому световое шоу с танцевальной музыкой и лагерем на тысячу человек в этой местности принесёт значительный вред природе. За пять дней под обращением подписались более 6,5 тысяч человек.

Организаторы мероприятия весьма нервно отреагировали на сбор подписей. На своей странице в социальных сетях её представители, в частности, заявили:

«Запрещение подобных событий может нанести ущерб туристическому сектору региона. Около тысячи состоятельных туристов из других регионов страны и зарубежья ждут данное мероприятие и вносят свой финансовый вклад в его создание, покупают билеты на самолеты, бронируют гостиницы и автомобили. А сейчас им говорят: «Сидите дома, вам здесь не рады!».

Путешествие на Алтай — дело недешевое для жителей центральных регионов, иногда даже дороже отдыха заграницей. Наше сообщество искренне не понимает почему кто-то решил запретить нам путешествовать по нашей родной стране и объединяться в группы?».

Отчасти на этот вопрос алтайский губернатор Олег Хорохордин ответил в своём заявлении:

«Безопасность участников и обеспечение правопорядка, забота об экологии, уборка мусора, организация медицинской помощи в случае необходимости — все это должно быть первоочередным и безусловным приоритетом при проведении таких масштабных праздников».

Но, по словам главы региона, на сегодняшний день организаторы фестиваля не обращались с просьбой о его проведении ни к властям региона, ни в в муниципалитет. Также нет четких ответов на вопросы по поводу обеспечения правопорядка и безопасности участников и жителей, соблюдения экологических норм, организации питания и вывоза мусора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кандальную славу фестиваль Khan Altay приобрёл летом 2008 года. Тогда алтайский «вудсток» посвятили дню солнечного затмения и провели в Онгудайском районе Республики Алтай. В ходе его проведения были задержаны 11 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков (жители Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ижевска и Бийска). Общий вес изъятых наркотиков составил около четырёх килограммов.

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