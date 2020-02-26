Новосибирск, , 07:13 — REGNUM В Новосибирск прибыла делегация из 22 директоров ведущих библиотек Татарии. В сибирский регион они приехали для общения, обмена опытом, расширения профессиональных и творческих контактов, рассказали ИА REGNUM в Новосибирской государственной областной научной библиотеке.

Делегация посетит восемь библиотек города и модельные библиотеки области.

«Сибирское отделение наук, Академгородок — это научное сообщество мирового значения. Мы хотим увидеть, какое влияние оказывает большая наука на развитие города в её прикладной части, как это воплощается в работе библиотек централизованных. Когда такая серьёзная наука располагается рядом, отсутствия мест взаимовлияния быть не может», — сказала директор Централизованной библиотечной системы Казани Резеда Исмагилова.

Делегация пробудет в Новосибирской области до 28 февраля. Завершающим мероприятием станет круглый стол «Библиотеки Новосибирска и Татарстана: взаимный интерес и обмен опытом».